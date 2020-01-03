В Германии прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке
- Reuters
«Мы находимся у опасной точки эскалации. Сейчас важно добиваться деэскалации, действуя осмысленно и сдержанно. Региональные конфликты нужно решать только дипломатическими методами. Мы поддерживаем контакт с нашими союзниками», — приводит ТАСС слова заместителя официального представителя кабмина Германии Ульрике Деммер.
Ранее Франция и Британия призвали стороны к деэскалации и обеспечению стабильности на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.
В МИД России заявили, что убийство иранского военного приведёт к напряжённости во всём регионе.
В Совфеде ликвидацию Сулеймани назвали «беспрецедентной акцией, которая нарушает все нормы международного права».