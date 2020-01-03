В Германии прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

Германия призывает к деэскалации напряжения после того, как генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в Ираке.

«Мы находимся у опасной точки эскалации. Сейчас важно добиваться деэскалации, действуя осмысленно и сдержанно. Региональные конфликты нужно решать только дипломатическими методами. Мы поддерживаем контакт с нашими союзниками», — приводит ТАСС слова заместителя официального представителя кабмина Германии Ульрике Деммер.

Ранее Франция и Британия призвали стороны к деэскалации и обеспечению стабильности на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.

В МИД России заявили, что убийство иранского военного приведёт к напряжённости во всём регионе.

В Совфеде ликвидацию Сулеймани назвали «беспрецедентной акцией, которая нарушает все нормы международного права».