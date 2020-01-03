Франция и Британия прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

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Стабильность в регионе является для Франции приоритетом после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке. Об этом в эфире радиостанции RTL заявила госсекретарь по европейским делам при французском МИД Амели де Моншален.
Франция и Британия прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке
  • AFP

«Это является следствием эскалации, которая продолжается в последние месяцы. Для нас на данный момент приоритетом является стабильность в регионе. Необходимо, чтобы были созданы условия, которые позволят гарантировать стабильность в регионе», — приводит РИА Новости её слова. 

Моншален подчеркнула, что французские власти проведут большое количество встреч «со всеми партнёрами, со всеми акторами региона», а также за его пределами.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал стороны к деэскалации конфликта после убийства Сулеймани для предотвращения напряжённости.

«Мы всегда признавали угрозу агрессии со стороны иранских сил «Кудс» во главе с Касемом Сулеймани. После его смерти мы настоятельно призываем все стороны к деэскалации. Дальнейший конфликт не в наших интересах», — говорится в опубликованном заявлении министра.

Ранее Пентагон подтвердил, что Касем Сулеймани был убит в Ираке в ходе операции Вооружённых сил США.

Позднее в МИД России заявили, что убийство Сулеймани приведёт к напряжённости во всём регионе.

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