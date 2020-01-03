В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.

«Конечно, это беспрецедентная совершенно акция, которая нарушает все нормы международного права, акция, которую называют оборонительной: совершается убийство человека за десять тысяч километров от территории той страны, которую якобы защищают», — подчеркнул Морозов.

По мнению сенатора, учитывая напряжённость в этом регионе, где «сплетено очень много различных противоречий», это приведёт к росту напряжённости в мире в целом.

«Сам по себе удар — абсолютно не правовой, — безусловно, приведёт к эскалации и к ответным действиям», — добавил он.

3 января в Пентагоне заявили, что в ходе операции США в Ираке убит генерал КСИР Касем Сулеймани.

В Иране назвали убийство Сулеймани «актом международного терроризма» и выразили американской стороне решительный протест.

МИД России указал, что произошедшее приведёт к напряжённости во всём регионе.