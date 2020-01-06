В ЕС сожалеют о сокращении Ираном обязательств по ядерной сделке

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Евросоюз глубоко сожалеет о сокращении Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В ЕС сожалеют о сокращении Ираном обязательств по ядерной сделке
  • Reuters

«Глубоко сожалеем о последнем решении Ирана по СВПД. Как и обычно, мы будем руководствоваться в наших действиях результатами мониторинга со стороны МАГАТЭ», — написал он в Twitter.

Дипломат подчеркнул, что полное выполнение условий сделки всеми участниками как никогда важно для региональной и глобальной безопасности.

Накануне Тегеран объявил о пятом, последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках СВПД, который касается снятия ограничения по числу центрифуг.

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