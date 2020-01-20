Зариф пригрозил Европе выходом Ирана из ДНЯО

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия, если европейские страны направят дело о нарушении Ираном условий ядерной программы в Совет безопасности ООН.

Об этом сообщает IRNA.

«Если европейцы направят иранское дело в Совет Безопасности, мы выйдем из ДНЯО», — заявил Зариф.

14 января Франция, Германия и Британия объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

19 января в парламенте Ирана заявили, что Тегеран может пересмотреть позицию по сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии в случае несправедливых мер европейских стран при использовании механизма разрешения споров.