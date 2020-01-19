В парламенте Ирана назвали условие для пересмотра отношений с МАГАТЭ

Тегеран может пересмотреть позицию по сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае несправедливых мер европейских стран при использовании механизма разрешения споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе, заявил председатель меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

«Если Европа по любой причине будет использовать несправедливый подход в рамках статьи 37 ядерного соглашения, Иран примет серьёзное решение в отношении сотрудничества с МАГАТЭ», — цитирует его Mehrnews.

Он также выразил мнение, что позиция европейских стран связана с угрозами со стороны США.

«Проблема не в поведении Ирана... Проблема, скорее, в угрозах США: экономически сильная страна заставляет Европу избрать нечестный и позорный подход», — заявил Лариджани.

Спикер иранского парламента при этом подчеркнул, что Тегеран не будет первым предпринимать данные меры.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал запуск странами ЕС механизма урегулирования споров по СВПД очень опасным шагом, который может привести к неконтролируемому развалу ядерной сделки.

14 января Франция, Германия и Британия объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках СВПД.

Тегеран назвал такой шаг евротройки стратегической ошибкой.