Рябков оценил запуск механизма разрешения споров по СВПД

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал решение Франции, Германии и Великобритании о запуске механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки из-за того, что Тегеран прекратил выполнение части обязательств по СВПД.

«У нас идут контакты с евротройкой, европейской внешнеполитической службой, Ираном, Китаем по всем аспектам сложившейся ситуации, которая крайне тревожна. Попытка евротройки запустить в соответствии с 36-м параграфом СВПД механизм разрешения споров — деструктивный шаг, который резко снижает шансы на сохранение СВПД», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что у российской стороны данный шаг вызывает большую озабоченность. По его словам, это решение не имеет «ни юридических, ни процедурных, ни политических оснований».

14 января Франция, Германия и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки.

Китай выразил сожаление в связи с данным решением.