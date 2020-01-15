Китай сожалеет из-за запуска механизма разрешения споров по СВПД

Пекин сожалеет в связи с запуском европейскими странами механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, который не способствует снижению напряжённости, заявили в МИД КНР.

«Китай сожалеет в связи с запуском Великобританией, Францией и Германией механизма разрешения споров в рамках СВПД. Мы считаем, что это не поможет решению проблемы или деэскалации напряжённости», — цитирует официального представителя МИД Китая Гэна Шуана РИА Новости.

В Китае напомнили, что «корень проблемы» вокруг СВПД заключается в решении США в одностороннем порядке покинуть соглашение в нарушение международного права и своих обязательств.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал стратегической ошибкой решение ряда стран Европы по СВПД.

В Москве, в свою очередь, отметили отсутствие оснований для запуска подобного механизма и подчеркнули, что приостановка Тегераном своих добровольных обязательств по ядерной сделке стала реакцией на грубые нарушения договорённостей.

14 января Франция, Германия и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки.