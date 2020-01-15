Китай сожалеет из-за запуска механизма разрешения споров по СВПД

Короткая ссылка
Пекин сожалеет в связи с запуском европейскими странами механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, который не способствует снижению напряжённости, заявили в МИД КНР.
Китай сожалеет из-за запуска механизма разрешения споров по СВПД
  • © imagebroker/Hans Zaglitsch
  • globallookpress.com

«Китай сожалеет в связи с запуском Великобританией, Францией и Германией механизма разрешения споров в рамках СВПД. Мы считаем, что это не поможет решению проблемы или деэскалации напряжённости», — цитирует официального представителя МИД Китая Гэна Шуана РИА Новости.

В Китае напомнили, что «корень проблемы» вокруг СВПД заключается в решении США в одностороннем порядке покинуть соглашение в нарушение международного права и своих обязательств.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал стратегической ошибкой решение ряда стран Европы по СВПД.

В Москве, в свою очередь, отметили отсутствие оснований для запуска подобного механизма и подчеркнули, что приостановка Тегераном своих добровольных обязательств по ядерной сделке стала реакцией на грубые нарушения договорённостей.

14 января Франция, Германия и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить