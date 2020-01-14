Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД

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Решение евротройки запустить механизм разрешения споров по СВПД вызывает у России глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, Москва не видит оснований для такого шага.
Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД
  • РИА Новости

Об этом заявили в МИД России.

«Механизм разрешения споров создавался совершенно для других целей. Причины, приведшие к осложнениям в реализации СВПД, широко известны и не связаны с Ираном», — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что во время разработки механизма никто не предполагал, что СВПД будет в одностороннем порядке разорван США, а приостановка Ираном добровольных обязательств по сделке носит ответный характер и является реакцией на грубые нарушения договорённостей.

«Настоятельно призываем евротройку не нагнетать ситуацию и отказаться от шагов, которые ставят под вопрос перспективы ядерной сделки», — призвали в министерстве.

Ранее Франция, Германия и Великобритания заявили, что они запустили механизм разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки.

Это решение принято в связи с прекращением Ираном выполнения части обязанностей по СВПД. 5 января было объявлено о последнем этапе сокращения обязательств.

Курированием работы механизма займётся глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель — он станет координатором совместной комиссии.

В мае 2018 года США вышли из СВПД, который был утверждён Советом Безопасности ООН в 2015 году, и возобновили действие санкций против Ирана.

После этого Тегеран объявил о начале процедуры, связанной с частичным прекращением выполнения своих обязательств по ядерной сделке.

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