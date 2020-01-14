Боррель станет курировать работу механизма по разрешению споров по СВПД

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель займётся курированием работы механизма по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Боррель станет курировать работу механизма по разрешению споров по СВПД
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.

«В качестве координатора совместной комиссии я буду курировать процесс создания механизма урегулирования споров. Целью механизма является решение вопросов, связанных с осуществлением соглашения в рамках совместной комиссии», — сказал он.

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о запуске механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки из-за того, что Тегеран прекратил выполнение части обязательств СВПД.

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