Лавров оценил ситуацию с СВПД

И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытка запустить механизм урегулирования споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) говорит о том, что страны ЕС воспользовались ситуацией, чтобы свалить вину на Иран.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента RT в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

«Происходит примерно то, о чём не раз предупреждал президент Путин: он говорил, что на каком-то этапе европейцы воспользуются какой-нибудь ситуацией вокруг Ирана, какими-нибудь следующими действиями Ирана для того, чтобы с облегчением свалить на Иран вину за всё, что происходило», — заявил Лавров.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время Иран — самая проверяемая страна из всех стран — членов Договора о нераспространении.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что запуск механизма разрешения споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе может привести к дальнейшей эскалации ситуации и исчезновению шансов на спасение соглашения.

По его словам, Россия принимает меры для предотвращения роста напряжённости между участниками СВПД и сохранения ядерной сделки с Ираном.

14 января Франция, ФРГ и Британия объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки.

В МИД России отметили, что данное решение не имеет юридических, процедурных и политических оснований.

В Иране назвали такой шаг евротройки стратегической ошибкой.