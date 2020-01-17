Лавров оценил ситуацию с СВПД
- РИА Новости
Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента RT в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
«Происходит примерно то, о чём не раз предупреждал президент Путин: он говорил, что на каком-то этапе европейцы воспользуются какой-нибудь ситуацией вокруг Ирана, какими-нибудь следующими действиями Ирана для того, чтобы с облегчением свалить на Иран вину за всё, что происходило», — заявил Лавров.
При этом он подчеркнул, что в настоящее время Иран — самая проверяемая страна из всех стран — членов Договора о нераспространении.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что запуск механизма разрешения споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе может привести к дальнейшей эскалации ситуации и исчезновению шансов на спасение соглашения.
По его словам, Россия принимает меры для предотвращения роста напряжённости между участниками СВПД и сохранения ядерной сделки с Ираном.
14 января Франция, ФРГ и Британия объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки.
В МИД России отметили, что данное решение не имеет юридических, процедурных и политических оснований.
В Иране назвали такой шаг евротройки стратегической ошибкой.