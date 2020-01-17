Рябков заявил о рисках для СВПД в связи с механизмом разрешения споров

Запуск механизма разрешения споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе может привести к дальнейшей эскалации ситуации и исчезновению шансов на спасение соглашения, отметил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Сейчас мы балансируем на определённой грани и в случае запуска этого механизма можем оказаться в новой реальности, когда придётся подвести черту под тем, что называется СВПД», — заявил дипломат в интервью РИА Новости.

По его словам, Россия принимает меры для предотвращения роста напряжённости между участниками СВПД и сохранения ядерной сделки с Ираном.

«Если механизм разрешения споров будет запущен, это приведёт не к решению проблемы, а к её усугублению, дальнейшему размежеванию между участниками СВПД. Вот тогда уже шансы на спасение ядерной сделки исчезнут совсем», — предупредил Рябков.

14 января Франция, ФРГ и Британия объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки.

В МИД России отметили, что данное решение не имеет юридических, процедурных и политических оснований.

В Иране назвали такой шаг евротройки стратегической ошибкой.