Небензя оценил запуск странами ЕС механизма разрешения споров по СВПД

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Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал запуск странами ЕС механизма урегулирования споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Небензя оценил запуск странами ЕС механизма разрешения споров по СВПД
  • © Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
  • globallookpress.com

Он заявил, что это «очень неудачное решение». По его мнению, это «очень опасный шаг, который может привести к неконтролируемому процессу развала соглашения».

«Мы посылали эти сигналы накануне этого решения и сейчас говорим об этом прямо нашим европейским партнёрам», — цитирует РИА Новости Небензю.

14 января Франция, ФРГ и Британия объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки.

В МИД России отметили, что данное решение не имеет юридических, процедурных и политических оснований.

В Иране назвали такой шаг евротройки стратегической ошибкой.

И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытка запустить этот механизм говорит о том, что страны ЕС воспользовались ситуацией, чтобы свалить вину на Иран.

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