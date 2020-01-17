Небензя оценил запуск странами ЕС механизма разрешения споров по СВПД
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Он заявил, что это «очень неудачное решение». По его мнению, это «очень опасный шаг, который может привести к неконтролируемому процессу развала соглашения».
«Мы посылали эти сигналы накануне этого решения и сейчас говорим об этом прямо нашим европейским партнёрам», — цитирует РИА Новости Небензю.
14 января Франция, ФРГ и Британия объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки.
В МИД России отметили, что данное решение не имеет юридических, процедурных и политических оснований.
В Иране назвали такой шаг евротройки стратегической ошибкой.
И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытка запустить этот механизм говорит о том, что страны ЕС воспользовались ситуацией, чтобы свалить вину на Иран.