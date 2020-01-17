Небензя оценил запуск странами ЕС механизма разрешения споров по СВПД

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал запуск странами ЕС механизма урегулирования споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Он заявил, что это «очень неудачное решение». По его мнению, это «очень опасный шаг, который может привести к неконтролируемому процессу развала соглашения».

«Мы посылали эти сигналы накануне этого решения и сейчас говорим об этом прямо нашим европейским партнёрам», — цитирует РИА Новости Небензю.

14 января Франция, ФРГ и Британия объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки.

В МИД России отметили, что данное решение не имеет юридических, процедурных и политических оснований.

В Иране назвали такой шаг евротройки стратегической ошибкой.

И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытка запустить этот механизм говорит о том, что страны ЕС воспользовались ситуацией, чтобы свалить вину на Иран.