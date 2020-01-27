Помпео заявил об одном пострадавшем при обстреле посольства в Багдаде

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с и. о. премьер-министра Ирака Аделем Абдулем Махди выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом американского посольства в Багдаде, в результате которого пострадал один человек.

«Помпео выразил возмущение постоянными атаками иранских вооружённых групп на американскую собственность в Ираке, включая вчерашние ракетные обстрелы нашего посольства, которые привели к ранению одного человека», — говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.

Ночью 27 января сообщалось, что три ракеты упали на территории посольства США в Багдаде.

В иракском парламенте заявили о недопустимости ракетных ударов по посольству США в Багдаде, которые наносят ущерб репутации Ирака.