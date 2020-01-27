Помпео заявил об одном пострадавшем при обстреле посольства в Багдаде
«Помпео выразил возмущение постоянными атаками иранских вооружённых групп на американскую собственность в Ираке, включая вчерашние ракетные обстрелы нашего посольства, которые привели к ранению одного человека», — говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Ночью 27 января сообщалось, что три ракеты упали на территории посольства США в Багдаде.
В иракском парламенте заявили о недопустимости ракетных ударов по посольству США в Багдаде, которые наносят ущерб репутации Ирака.