МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europe 20 в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова обратила внимание на недавнее высказывание главы Пентагона Марка Эспера, который целью учений Defender Europe 20 назвал попытку заставить Россию изменить «плохое поведение».

«Однако заставить изменить российский курс во внешней политике не получится. В истории России было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием. Все эти попытки завершились бесславно», — говорится в комментарии на сайте МИД России.

Ранее Захарова отметила, что НАТО собирает у границ России «ударный кулак», а также призвала Североатлантический альянс отказаться от агрессивных действий, усиливающих международную напряжённость.

29 февраля в Польше стартовали учения НАТО Defender Europe 20, в которых примут участие 37 тыс. военнослужащих, в том числе 20 тыс. из США.

Позднее в Латвии начались международные военные учения НАТО «Хрустальная стрела — 2020».