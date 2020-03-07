МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

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Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
  • РИА Новости

«В апреле-мае 2020 года на территории ряда государств Европы вдоль западной границы России запланированы учения НАТО Defender Europe 2020», — говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

По словам Захаровой, НАТО не скрывает, что «потенциальным противником» в рамках данных учений является Россия.

Подчёркивается, что Североатлантический альянс собирает у российских границ «ударный кулак».

«Рекомендуем натовцам задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряжённость», — добавили в ведомстве.

29 февраля в Польше стартовали масштабные военные учения НАТО Defender Europe 2020 во главе с США.

В них примут участие 37 тыс. солдат, в том числе 20 тыс. из США.

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов выразил обеспокоенность в связи с антироссийскими сценариями военных учений НАТО.

22 февраля в Германию для переброски в Польшу прибыли первые американские военнослужащие.

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