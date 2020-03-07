МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
- РИА Новости
«В апреле-мае 2020 года на территории ряда государств Европы вдоль западной границы России запланированы учения НАТО Defender Europe 2020», — говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.
По словам Захаровой, НАТО не скрывает, что «потенциальным противником» в рамках данных учений является Россия.
Подчёркивается, что Североатлантический альянс собирает у российских границ «ударный кулак».
«Рекомендуем натовцам задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряжённость», — добавили в ведомстве.
29 февраля в Польше стартовали масштабные военные учения НАТО Defender Europe 2020 во главе с США.
В них примут участие 37 тыс. солдат, в том числе 20 тыс. из США.
Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов выразил обеспокоенность в связи с антироссийскими сценариями военных учений НАТО.
22 февраля в Германию для переброски в Польшу прибыли первые американские военнослужащие.