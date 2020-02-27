Герасимов отметил антироссийские сценарии военных учений НАТО

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуэнтром заявил, что Москва обеспокоена подготовкой НАТО военных учений по антироссийскому сценарию.

«Есть ряд вопросов, вызывающих серьёзную обеспокоенность. В первую очередь это усиление военной активности НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступательных операций», — сказал он.

Герасимов подчеркнул, что, учитывая отсутствие диалога по военной линии, подобные мероприятия носят «явно провокационный характер».

При этом глава Генштаба России заверил французского коллегу в готовности Москвы развивать сотрудничество с Парижем «по всему спектру проблем глобальной и региональной безопасности».

Ранее в Германию прибыли первые военные США для переброски в Польшу в рамках крупномасштабных учений НАТО Defender Europe 2020.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века.

По его словам, для участия в учениях Defender Europe 2020 в Европу из США прибудут 20 тыс. военных.