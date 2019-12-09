США временно перебросят в Европу 20 тысяч военных

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США в феврале — апреле 2020 года временно перебросят в Европу 20 тыс. военных, которые будут участвовать в учениях вместе с европейскими странами.
США временно перебросят в Европу 20 тысяч военных
  • РИА Новости

Как отметил американский бригадный генерал Шон Барнаби, военные будут распределены по странам Европы для участия в разных учениях, в том числе в мероприятиях «Защитник Европы — 2020», «Быстрый ответ», «Удар клинка», «Дух союзничества» и «Динамичный фронт».

«Это самое крупное размещение американских военных в Европе за последние 25 лет», — цитирует его РИА Новости.

Когда учения будут окончены, американские военные вернутся к местам дислоцирования в США, добавил генерал.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.

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