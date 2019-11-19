США намерены в десять раз увеличить численность войск в Польше

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.

«Соединённые Штаты, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента Анджея Дуды и министра национальной обороны приняли решение о более чем десятикратном увеличении контингента войск США в Польше», — приводит РИА Новости его слова.

В сентябре глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.

В августе Моравецкий сообщил, что доволен скоростью увеличения численности войск НАТО в Польше в последние годы.