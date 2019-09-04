В Польше объяснили присутствие американских войск политикой России

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Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны было связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.
В Польше объяснили присутствие американских войск политикой России
  • Reuters
  • © Kacper Pempel

«Геополитическая ситуация, политика России в течение последних нескольких лет привела к изменению позиции наших западных союзников, в частности Соединённых Штатов... Это было предметом наших усилий... тяжёлой работы нашей дипломатии... В конце концов, у нас есть войска, состоящие из солдат из разных стран», — цитирует Качиньского PAP.

По его словам, это стало значительным положительным изменением для страны, усилия которой, в первую очередь, направлены на вооружение армии.

«Польская армия вооружается и становится действительно современной, действительно способной бороться с трудным противником», — заявил депутат.

Он отметил, что Польша не желает войны, однако действует по принципу «хочешь мира, готовься к войне».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости размещения в стране долгосрочной базы НАТО.

В соответствии с соглашением Польши и США о расширении американского контингента в республике будут созданы шесть точек размещения военнослужащих США.

В конце мая Качиньский заявил, что решение об увеличении численности войск США в Польше должно стать предостережением Кремлю.

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