В Польше объяснили присутствие американских войск политикой России
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«Геополитическая ситуация, политика России в течение последних нескольких лет привела к изменению позиции наших западных союзников, в частности Соединённых Штатов... Это было предметом наших усилий... тяжёлой работы нашей дипломатии... В конце концов, у нас есть войска, состоящие из солдат из разных стран», — цитирует Качиньского PAP.
По его словам, это стало значительным положительным изменением для страны, усилия которой, в первую очередь, направлены на вооружение армии.
«Польская армия вооружается и становится действительно современной, действительно способной бороться с трудным противником», — заявил депутат.
Он отметил, что Польша не желает войны, однако действует по принципу «хочешь мира, готовься к войне».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости размещения в стране долгосрочной базы НАТО.
В соответствии с соглашением Польши и США о расширении американского контингента в республике будут созданы шесть точек размещения военнослужащих США.
В конце мая Качиньский заявил, что решение об увеличении численности войск США в Польше должно стать предостережением Кремлю.