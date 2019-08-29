В Польше довольны темпами расширения присутствия НАТО в стране
- Reuters
«Присутствие НАТО на польской земле усиливается. И я доволен скоростью, с которой это происходит в последние несколько лет. Пять лет назад в Польше было 500 американских солдат, сейчас — 5 тыс. военных США и НАТО», — цитирует ТАСС премьера.
Моравецкий также сообщил, что ожидает позитивного и конструктивного диалога с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Польшу.
Ранее Моравецкий выступил за создание новой базы НАТО в стране.
В июне генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал увеличение военного присутствия США в Польше.