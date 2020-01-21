Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века
- Reuters
«Сейчас американских войск в Европе больше, чем за многие годы с начала века. Через несколько недель начнутся крупнейшие учения «Защитник-2020», для участия в которых в Европу из США прибудут 20 тысяч военных», — цитирует его ТАСС.
В декабре 2019 года стало известно, что США в феврале — апреле 2020 года временно перебросят в Европу 20 тыс. военных, которые будут участвовать в учениях вместе с европейскими странами.
Также в ноябре премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.