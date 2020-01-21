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Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века

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Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века
  • Reuters

«Сейчас американских войск в Европе больше, чем за многие годы с начала века. Через несколько недель начнутся крупнейшие учения «Защитник-2020», для участия в которых в Европу из США прибудут 20 тысяч военных», — цитирует его ТАСС.

В декабре 2019 года стало известно, что США в феврале — апреле 2020 года временно перебросят в Европу 20 тыс. военных, которые будут участвовать в учениях вместе с европейскими странами.

Также в ноябре премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.

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