Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века

Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.

«Сейчас американских войск в Европе больше, чем за многие годы с начала века. Через несколько недель начнутся крупнейшие учения «Защитник-2020», для участия в которых в Европу из США прибудут 20 тысяч военных», — цитирует его ТАСС.

В декабре 2019 года стало известно, что США в феврале — апреле 2020 года временно перебросят в Европу 20 тыс. военных, которые будут участвовать в учениях вместе с европейскими странами.

Также в ноябре премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.