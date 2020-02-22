В Германию прибыли первые военные США для крупных учений НАТО

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В Германию прибыли первые американские солдаты, которые готовятся к переброске в Польшу в рамках крупномасштабных учений НАТО Defender Europe 2020.
В Германию прибыли первые военные США для крупных учений НАТО
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Как пишет «Польское радио», 2000 военнослужащих будут размещены в палаточном лагере на военном полигоне Бундесвера в Гарльштедте в Нижней Саксонии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века.

В декабре 2019 года стало известно, что США в феврале — апреле 2020 года временно перебросят в Европу 20 тыс. военных, которые будут участвовать в учениях вместе с европейскими странами.

Также в ноябре премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.

Как заявили в МИД России, подобные манёвры создают дополнительные разделительные линии и не имеют отношения к обеспечению безопасности в регионе.

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