В МИД России оценили планируемые учения НАТО в Восточной Европе

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Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что планируемые в 2020 году учения НАТО Defender Europe в Восточной Европе не имеют отношения к обеспечению безопасности в регионе. По его словам, такие действия ведут к ухудшению ситуации в сфере военной безопасности.
В МИД России оценили планируемые учения НАТО в Восточной Европе
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«Мы не приветствуем эти учения, эти учения — это калька холодной войны, смысл этих учений нам абсолютно понятен​​​. Главным элементом будет доставка подкрепления американских сил на Европейский континент для того, чтобы «противостоять» сопоставимому противнику. Никакого отношения к реальной ситуации в сфере безопасности в Европе это не имеет», — приводит РИА Новости его слова.

По мнению Грушко, военные учения Североатлантического альянса являются пустой тратой ресурсов, создают дополнительные разделительные линии, а также способствуют ухудшению ситуации в сфере военной безопасности.

В октябре белорусский министр обороны Андрей Равков заявил, что Минск примет меры по реагированию в связи с размещением бронетанковой техники США в Литве и проведением учений НАТО Defender Europe весной 2020 года.

В ответ на данное заявление генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит причин для беспокойства Белоруссии в связи с учениями Североатлантического альянса возле её границ.

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