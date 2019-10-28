Белоруссия усилит охрану границы с Литвой

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Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что белорусская сторона примет меры по реагированию на размещение бронетанковой техники США в Литве у белорусской границы и проведение учений НАТО Defender Europe весной 2020 года.
Белоруссия усилит охрану границы с Литвой
  • © пресс-служба министерства обороны Белоруссии

«В рамках военной составляющей во время работы с главой государства был принят ряд решений, которые позволят нам нарастить усилия по адекватному реагированию на действия группировки на соседней территории. Это будут меры по контролю за вооружениями, отправке инспекционных групп на сопредельную территорию, усилению задач разведки», — приводит БЕЛТА слова Равкова.

Он отметил, что будут приняты меры по усилению белорусской госграницы и увеличена численность сухопутного контингента на литовском направлении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал беспрецедентным размещение американских танков и бронемашин на территории Литвы вблизи белорусской границы.

Он заявил, что главным принципом белорусской оборонной политики является нанесение неприемлемого для противника урона.

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