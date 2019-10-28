Лукашенко назвал главный принцип обороны Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя переброску американских войск в Литву, заявил, что главным принципом белорусской оборонной политики является нанесение неприемлемого урона для противника.
Лукашенко назвал главный принцип обороны Белоруссии
  • © Jörg Carstensen/dpa
  • globallookpress.com

«Мы, конечно, на это (оборону — RT) денег жалеть не будем. Найдём эти деньги. Но мы не Россия, которая имеет углеводороды, не Америка, которая печатает доллары. У нас столько денег нет, поэтому наш главный принцип в обороне страны — неприемлемый урон для противника. Вот из этого надо исходить», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

При этом он отметил, что белорусская сторона «не бряцает оружием».

«Если они с нами соберутся воевать, то мы будем ориентироваться на то, что можем нанести этим противникам неприемлемый ущерб. Я не хочу конкретизировать, чтобы мои кости потом не перемывали разные блогеры и сутенёры. Мы как военные люди понимаем, что такое неприемлемый ущерб. Для этого у нас тоже есть оружие», — отметил белорусский лидер.

Также Лукашенко назвал беспрецедентным размещение американских танков и бронемашин на территории Литвы вблизи белорусской границы.

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