Лукашенко назвал беспрецедентной переброску войск США в Литву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал беспрецедентным размещение американских танков и бронемашин на территории Литвы вблизи белорусской границы.

«Никогда ещё так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что белорусская сторона будет вынуждена на это ответить, не бряцая оружием.

При этом он пояснил, что белорусская армия способна справиться с переброшенным в Литву американским контингентом в случае необходимости.

«Это, конечно, бронетанковый кулак, не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин — это просто смешно против белорусской армии», — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что Минск предвидел подобную опасность.

«Мы к этому готовились, поэтому 30 танков — просто смешно для нашей армии. Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять», — добавил он.

Ранее Лукашенко поручил Госсекретариату Совбеза и Минобороны страны разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию в связи с размещением в Литве американской бронетехники.