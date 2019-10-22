Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве
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Как заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, местом дислокации прибывающих в Литву подразделений США выбран полигон Пабраде «буквально в 15 км» от границы с Белоруссией.
По его словам, прежде всего на полигон прибыли танковые подразделения США. Зась добавил, что в любом государстве на такие шаги прорабатываются ответные меры.
«И глава государства поставил задачу Госсекретариату и Министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт», — приводит его слова БЕЛТА.
Секретарь белорусского Совбеза отметил, что о подготовленных предложениях Лукашенко доложат в начале следующей недели.
Ранее Лукашенко назвал непонятными предстоящие учения НАТО в Европе.