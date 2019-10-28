Столтенберг призвал Белоруссию не беспокоиться из-за учений НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит причин для беспокойства Белоруссии в связи с учениями Североатлантического альянса возле её границ.

Столтенберг заявил, что все страны имеют право проводить учения своих вооружённых сил, что «также касается союзников по НАТО».

По его словам, НАТО сталкивается с более непредсказуемой обстановкой в сфере безопасности и увеличением военной активности возле своих границ.

«Мы транспарентны, мы предсказуемы в проведении учений. Оборонительный альянс, который проводит учения своих сил, не должен вызывать обеспокоенность у соседей», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что Минск примет меры по реагированию в связи с размещением бронетанковой техники США в Литве и проведением учений НАТО Defender Europe весной 2020 года.