Белоруссия и США обсудили учения НАТО вблизи границ республики

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась обсудил с временным поверенным в делах США Дженифер Мур планы развёртывания американских военных вблизи белорусских границ.

Как сообщает БЕЛТА, американская сторона уведомила Белоруссию о планах провести операцию «Атлантическая решимость» и учения «Защитник Европы — 2020».

Также США рассказали о составе и численности привлекаемых сил и средств, а также о сроках их возвращения к местам постоянной дислокации.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит причин для беспокойства Белоруссии в связи с учениями Североатлантического альянса возле её границ.

Как заявил министр обороны Белоруссии Андрей Равков, Минск примет меры по реагированию в связи с размещением бронетанковой техники США в Литве и проведением учений НАТО Defender Europe весной 2020 года.