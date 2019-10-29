Белоруссия и США обсудили учения НАТО вблизи границ республики

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Госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась обсудил с временным поверенным в делах США Дженифер Мур планы развёртывания американских военных вблизи белорусских границ.
Белоруссия и США обсудили учения НАТО вблизи границ республики
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Как сообщает БЕЛТА, американская сторона уведомила Белоруссию о планах провести операцию «Атлантическая решимость» и учения «Защитник Европы — 2020».

Также США рассказали о составе и численности привлекаемых сил и средств, а также о сроках их возвращения к местам постоянной дислокации.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит причин для беспокойства Белоруссии в связи с учениями Североатлантического альянса возле её границ.

Как заявил министр обороны Белоруссии Андрей Равков, Минск примет меры по реагированию в связи с размещением бронетанковой техники США в Литве и проведением учений НАТО Defender Europe весной 2020 года.

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