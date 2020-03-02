В Латвии начались международные военные учения «Хрустальная стрела — 2020»
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- РИА Новости
«Международные военные учения «Хрустальная стрела — 2020» начались в Латвии», — цитирует РИА Новости пресс-релиз латвийского Министерства обороны.
Отмечается, что мероприятия продлятся до 13 марта.
Уточняется, что участие в учениях принимают военные Латвии, Албании, Чехии, Дании, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.
Ранее масштабные военные учения НАТО Defender Europe 2020 во главе с США стартовали в Польше.