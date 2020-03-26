Онлайн на высшем уровне: какие вопросы обсудят лидеры стран G20 на экстренном саммите по борьбе с коронавирусом

26 марта в формате видеоконференции состоится экстренный саммит «Группы двадцати», посвящённый борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и с её влиянием на мировую экономику. В переговорах примет участие президент России Владимир Путин. В ООН призвали государства G20 создать под эгидой ВОЗ механизм реагирования для борьбы с последствиями пандемии, а также отменить санкции. По мнению экспертов, саммит станет первым шагом на пути к решению проблемы на международном уровне, что крайне необходимо в создавшихся условиях. Однако аналитики подчёркивают — государствам будет достаточно сложно прийти к договорённости.

В четверг, 26 марта, президент России Владимир Путин примет участие в экстренном саммите «Группы двадцати», который пройдёт в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что встреча будет посвящена «борьбе с пандемией коронавируса и с её влиянием на мировую экономику».

Ранее с инициативой провести переговоры в рамках G20 выступила Саудовская Аравия, являющаяся страной — председателем клуба «Большой двадцатки».

Организаторы саммита сообщили, что к членам «двадцатки» присоединятся лидеры Испании, Иордании, Сингапура и Швейцарии, а также девять международных организаций, включая ООН, Группу Всемирного банка, Всемирную организацию здравоохранения и Всемирную торговую организацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков за несколько дней до саммита G20 подчеркнул необходимость международной кооперации в борьбе с COVID-19.

«Сейчас практически все страны мира столкнулись с серьёзной угрозой коронавируса. Для победы над ним нам всем необходимо объединение усилий и возможностей», — заявил Песков журналистам.

По его словам, «только так, вместе, все страны могут взять под контроль распространение этого вируса».

Необходимость решения проблемы на международном уровне признали накануне саммита и в ООН. Как отметил пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, «если какое-то событие и требует международной солидарности, то именно это».

«Никто из нас не будет в безопасности, пока мы не искореним вирус повсеместно. Чрезвычайно важно, чтобы предоставляемые пакеты экономической помощи были направлены не только на решение проблемы ликвидности, но и на создание более инклюзивных и устойчивых экономик, а также на то, чтобы помочь людям и малому бизнесу остаться на плаву. Это очень смелые задачи, но мы знаем, что необходимые ресурсы есть, дело осталось только за (политической. — RT) волей. Международное сообщество должно объединиться, чтобы победить вирус, который не знает границ», — приводятся слова Дюжаррика на официальном сайте Организации Объединённых Наций.

Штаб-квартира ООН

Reuters

© Brendan McDermid

Напомним, вспышка COVID-19 была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. За пределами Китая болезнь диагностировали у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Согласно информации ВОЗ, на 25 марта в мире заболели около 370 тыс. человек, более 16 тыс. умерли. В России общее число пациентов достигло 658 человек, 39 выздоровели.

«Должна быть политическая воля»

За несколько дней до саммита G20 Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к прекращению огня во всех конфликтах в мире из-за ситуации с распространением коронавируса. По его словам, пришло время положить конец войнам и сконцентрироваться на противодействии COVID-19.

«Я обращаюсь к воюющим сторонам: прекратите боевые действия. Оставьте в стороне недоверие и неприязнь. Заставьте оружие умолкнуть, остановите артиллерию, положите конец авиаударам. Это важно, чтобы создать коридоры для жизненно важной помощи, чтобы распахнуть драгоценные окна дипломатии, чтобы дать надежду районам, наиболее уязвимым в отношении COVID-19», — говорится в заявлении Гутерреша, опубликованном на сайте ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Reuters

© Saiyna Bashir

Как отметил в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, со стороны главы ООН корректнее было бы обращаться не ко всему миру в целом, а к конкретным государствам, которые ведут боевые действия на территории других стран, прежде всего к странам Запада.

«Однако они всё равно не последуют призыву сложить оружие во всём мире. Для этого должна быть политическая воля», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Гутерреш призвал лидеров G20 отменить санкции, которые мешают на фоне пандемии коронавируса поставлять продовольствие и медицинскую помощь. Он подчеркнул, что пришло время для солидарности, а не для изоляции. Об этом говорится в письме генсекретаря лидерам «Группы двадцатки».

Срочно пересмотреть секторальные санкции в отношении стран, столкнувшихся с проблемой COVID-19, призвала и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. По её словам, эти санкции могут иметь катастрофические последствия для системы здравоохранения и привести к нарушениям прав человека.

«В условиях глобальной пандемии препятствия в оказании медицинской помощи в одной стране только увеличивают риск для каждого из нас», — приводятся её слова в сообщении, опубликованном на сайте ООН.

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Бачелет также призвала сделать исключение в санкционных мерах для продукции гуманитарного назначения.

Россия, в свою очередь, призвала США отказаться от санкций против Ирана на фоне ситуации с COVID-19. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы призывали и призываем США отказаться от антигуманной практики применения односторонних санкций в отношении Ирана, испытывающего в нынешней ситуации распространения коронавируса острую нехватку средств для решения неотложных задач в сфере здравоохранения», — приводит пресс-служба МИД России слова Рябкова 21 марта.

Как подчеркнул замминистра, Вашингтон осознаёт, что американские санкции серьёзно ограничивают возможности Тегерана в борьбе с коронавирусом, однако игнорируют это, преследуя свои геополитические цели.

Напомним, за день до этого Иран заявил, что усилия страны «по выявлению случаев заражения и лечению пациентов, а также эффективному предотвращению распространения вируса блокируются американскими экономическим и медицинским терроризмом и санкциями». Об этом говорится в сообщении постпредства Ирана при ООН.

«Ограничивая наши возможности по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса (в том числе на другие страны), негуманные и незаконные американские санкции наносят ущерб здоровью и жизни граждан как Ирана, так и других государств. Другими словами, пока США пытаются сдержать вирус у себя, они в то же время способствуют его распространению в остальном мире, ограничивая возможности профессионалов конкретных стран, затронутых вирусом, которые пытаются бороться с пандемией в своей стране», — говорится в документе.

Ранее США внесли в санкционный список пять компаний из ОАЭ за заключение сделок с иранской нефтяной компанией. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

Дезинфекция улиц в Тегеране

Reuters

© WANA (West Asia News Agency)/Ali Khara

Политолог Александр Асафов в беседе с RT выразил мнение, что по итогам саммита G20 «вряд ли будут выработаны серьёзные меры» по прекращению санкционного давления Запада. Например, Соединённые Штаты вряд ли откажутся от практики санкций, которые представляют собой «эффективный инструмент недобросовестной конкуренции, помогающий осуществлять экономическое и политическое давление на оппонентов», отметил он.

«Логика принятия политических решений диктуется экономическими интересами. Вашингтон продолжит применять этот инструмент, поскольку не имеет других рычагов давления. Поэтому он будет применять новые рестрикции — более того, использовать коронавирус как повод», — пояснил аналитик.

Аналогичной позиции придерживается и заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. По его словам, США «используют ситуацию с коронавирусом», чтобы «задавить своего противника».

«Вашингтон будет использовать нынешнюю ситуацию для того, чтобы решить те задачи, которые считает приоритетными», — отметил эксперт в разговоре с RT, подчеркнув, что таким образом действуют и другие страны Запада.

Необходимость объединения

В преддверии онлайн-встречи лидеров стран G20 генеральный секретарь ООН также призвал руководителей этих государств создать под эгидой ВОЗ механизм реагирования для совместного сдерживания инфекции. По мнению Антониу Гутерриша, он усилил бы глобальные ответные меры и предоставил странам больше возможностей для остановки распространения вируса. Об этом он заявил в своём письме, адресованном участникам «двадцатки».

По мнению Гутерриша, это также поможет расширить международное научное сотрудничество в вопросах создания вакцины и способов лечения пациентов.

Кроме того, генсек ООН объявил накануне саммита G20 о запуске плана по борьбе с коронавирусом, цель которого состоит в том, чтобы защитить миллионы человек и предотвратить повторное распространение COVID-19, а бюджет составит $2 млрд. План предусматривает поставки средств медицинского назначения, а также обустройство лагерей временного размещения сантехникой для проведения гигиенических процедур.

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук, политолога Сергея Судакова, механизм реагирования под эгидой ООН мог бы предполагать «формирование некого общего лабораторного фонда», который позволил бы в случае создания одной из стран эффективного противовирусного препарата поделиться разработками со всем миром.

«Такая структура позволила бы помогать странам в борьбе с COVID-19 без предварительных условий и попыток поторговаться или создать ажиотаж», — отметил эксперт в разговоре c RT.

Александр Асафов, в свою очередь, спрогнозировал, что по итогам саммита «могут быть налажены точки взаимодействия и созданы протоколы помощи» в ситуации распространения коронавируса.

«Могут обсуждаться такие вопросы, как объединение усилий по поиску вакцины, отмена всех международных санкций в отношении всех стран, как предложили в ООН, приостановка военных конфликтов. Однако рассчитывать, что сразу все эти вопросы будут решены благодаря G20, не стоит. На это потребуется время и политическая воля», — заявил аналитик.

Как отметил Андрей Сидоров, если страны G20 выпустят после саммита декларацию о том, что договорились вместе бороться с вирусом, «то это уже будет удача».

«Возможно, они также разработают общую программу борьбы с коронавирусом, сделают первый шаг на пути создания органа, о котором говорит генсек ООН, или решат наделить уже существующие международные структуры соответствующими полномочиями. Но то, как разные страны реагируют на пандемию, говорит о том, что общие позиции найти будет непросто», — сообщил эксперт.

На данном этапе государствам просто «необходимо наращивать сотрудничество» на международном уровне в борьбе с коронавирусной инфекцией, подчёркнул, в свою очередь, Александр Асафов.

«Текущий опыт взаимодействия показывает, что многие страны, несмотря на то, что они объединены в разные союзы, подписывают договоры, не умеют и не хотят работать вместе. Однако в борьбе с COVID-19 взаимопомощь стран должна быть максимальной. Мир столкнулся с новыми вызовами, с которыми он не сталкивался уже очень давно. И сейчас крайне важно благодаря встрече G20 сесть за стол переговоров и вместе вырабатывать пути решения проблемы», — отметил эксперт.