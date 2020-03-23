В Италии поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Начальник генштаба вооружённых сил Италии Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Минобороны России.

«Хотел бы выразить огромное удовлетворение и благодарность от всего итальянского народа за российскую помощь в такой трудный момент для Итальянской республики. Хотел бы сказать спасибо за то большое количество материалов и специалистов, которые прибыли из России в Италию, чтобы оказать помощь», — приводит РИА Новости слова итальянского военачальника.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с COVID-19. Это было сделано после разговора российского лидера Владимира Путина с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини подтвердил готовность итальянской стороны принять самолёты России со специалистами, техникой и оборудованием.