Итальянский министр обороны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-2019

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини подтвердил готовность итальянской стороны принять самолёты России со специалистами, техникой и оборудованием.

«Поздно вечером 21 марта с. г. министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры по телефону со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини по вопросу доставки самолётами ВКС России помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В ходе разговора глава итальянского военного ведомства подтвердил готовность принять начиная с 22 марта российские самолёты со специалистами, техникой и оборудованием», — говорится в сообщении Минобороны.

Также Гуэрини выразил российской стороне благодарность за помощь в борьбе с коронавирусом.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.