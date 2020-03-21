Россия отправит в Италию военных вирусологов

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Министр обороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Россия отправит в Италию военных вирусологов
  • Reuters

«По готовности итальянской стороны задействованные самолёты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил премьер-министру Италии Джузеппе Конте помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

21 марта глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число жертв COVID-19 в республике за сутки выросло на 793 и достигло 4825.

На настоящий момент коронавирусом инфицированы свыше 42 тыс. итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 4,8 тыс. случаев. 

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