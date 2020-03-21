В Италии за сутки от коронавируса скончались 793 человека

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в республике за сутки выросло на 793 и достигло 4825.

Об этом сообщает ANSA.

На настоящий момент коронавирусом инфицированы свыше 42 тыс. итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 4,8 тыс. случаев.

Число выздоровевших возросло за сутки на 943, их стало 6062.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в котором они обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Российский лидер предложил Италии отправить помощь.