Путин обсудил с Конте помощь Италии в борьбе с коронавирусом
- kremlin.ru
«Обстоятельно обсуждены ситуация вокруг пандемии коронавируса, а также предпринимаемые в обеих странах меры по противодействию распространению инфекции», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Кремля.
Путин выразил поддержку Италии в связи с крайне тяжёлой обстановкой в республике из-за коронавируса.
Отмечается, что российский лидер заявил о готовности оперативно оказать помощь Италии.
«В частности, планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе КАМАЗ для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны», — говорится в сообщении.
Поставки будут осуществляться по линии Минобороны России.
Ранее Конте заявил, что Италия может ввести новые ограничения на свободу передвижения граждан из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.