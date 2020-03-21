Путин обсудил с Конте помощь Италии в борьбе с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в котором они обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Путин обсудил с Конте помощь Италии в борьбе с коронавирусом
  • kremlin.ru

«Обстоятельно обсуждены ситуация вокруг пандемии коронавируса, а также предпринимаемые в обеих странах меры по противодействию распространению инфекции», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Кремля.

Путин выразил поддержку Италии в связи с крайне тяжёлой обстановкой в республике из-за коронавируса.

Отмечается, что российский лидер заявил о готовности оперативно оказать помощь Италии.

«В частности, планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе КАМАЗ для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны», — говорится в сообщении.

Поставки будут осуществляться по линии Минобороны России.

Ранее Конте заявил, что Италия может ввести новые ограничения на свободу передвижения граждан из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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