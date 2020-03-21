В Италии могут ужесточить карантинные ограничения из-за COVID-19
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Об этом сообщает ANSA.
Отмечается, что итальянцам могут полностью запретить физическую активность на открытом воздухе и переезд в другие дома.
Также, согласно данным агентства, в правительстве обсуждается вариант закрытия супермаркетов в торговых центрах в выходные дни.
Ранее сообщалось, что число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии за сутки увеличилось на 627 человек, общее число жертв болезни в стране достигло 4032.
17 марта жительница Италии Леила Альберти в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала ситуацию с карантином из-за коронавируса.