В Италии могут ужесточить карантинные ограничения из-за COVID-19

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте может ввести новые ограничения на свободу передвижения граждан из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Италии могут ужесточить карантинные ограничения из-за COVID-19
  • © Reuters

Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что итальянцам могут полностью запретить физическую активность на открытом воздухе и переезд в другие дома.

Также, согласно данным агентства, в правительстве обсуждается вариант закрытия супермаркетов в торговых центрах в выходные дни.

Ранее сообщалось, что число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии за сутки увеличилось на 627 человек, общее число жертв болезни в стране достигло 4032.

17 марта жительница Италии Леила Альберти в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала ситуацию с карантином из-за коронавируса.

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