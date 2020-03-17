Жительница Италии прокомментировала ситуацию с карантином из-за коронавируса

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Жительница Италии Леила Альберти прокомментировала ситуацию с карантином из-за коронавируса.
Жительница Италии прокомментировала ситуацию с карантином из-за коронавируса
  • © Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Люди сидят дома, не работают, продуктовые магазины работают только в определённые часы: несколько часов с утра и несколько часов вечером. В магазины запускают по пять человек, даётся пять-шесть минут на совершение покупки, расстояние между людьми должно быть не менее двух метров», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, закрыты все учебные заведения, рестораны, театры, музеи.

Как отметила Альберти, итальянцы поддерживают друг друга с балконов своих квартир.

Она также рассказала, что в Италию прибыли китайские медики.

«Китай смог преодолеть этот вирус. Люди оптимистично настроены, всё у нас будет хорошо, мы всё преодолеем», — добавила она.

Ранее Newinform сообщал, что в Петербурге появился межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом.

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