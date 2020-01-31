В Петербурге появился межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом

В Санкт-Петербурге появился межведомственный штаб по недопущению возникновения очагов коронавируса.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Соответствующее решение приняла областная Санитарно-противоэпидемическая комиссия. В состав штаба вошли сотрудники комитета по здравоохранению, эпидемиологи, руководители медучреждений, комитетов по туризму и общего и профессионального образования.

Ранее Nation News сообщал, что в Петербурге разработали план по предупреждению распространения коронавируса.