В Петербурге появился межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом

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В Санкт-Петербурге появился межведомственный штаб по недопущению возникновения очагов коронавируса.
В Петербурге появился межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Соответствующее решение приняла областная Санитарно-противоэпидемическая комиссия. В состав штаба вошли сотрудники комитета по здравоохранению, эпидемиологи, руководители медучреждений, комитетов по туризму и общего и профессионального образования.

Ранее Nation News сообщал, что в Петербурге разработали план по предупреждению распространения коронавируса.

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