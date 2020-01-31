В Петербурге появился межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Соответствующее решение приняла областная Санитарно-противоэпидемическая комиссия. В состав штаба вошли сотрудники комитета по здравоохранению, эпидемиологи, руководители медучреждений, комитетов по туризму и общего и профессионального образования.
Ранее Nation News сообщал, что в Петербурге разработали план по предупреждению распространения коронавируса.