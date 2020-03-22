Первый борт с помощью из России прибыл на итальянскую авиабазу

Первый самолёт Минобороны России с военными медиками и оборудованием для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 совершил посадку на итальянской авиабазе Практика-ди-Маре под Римом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Италии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это было сделано после разговора российского лидера Владимира Путина с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини подтвердил готовность итальянской стороны принять самолёты России со специалистами, техникой и оборудованием.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что лично направился на военный аэродром Практика-ди-Маре под Римом для встречи самолётов Минобороны России.