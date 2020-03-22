Глава МИД Италии отправился встречать самолёты с помощью из России

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что лично направился на военный аэродром Практика-ди-Маре под Римом для встречи самолётов Минобороны России со специалистами и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Я отправляюсь в Практика-ди-Маре, чтобы лично наблюдать в тесном сотрудничестве с Министерством обороны и департаментом гражданской защиты прибытие девяти самолётов из России, которые доставят медицинское оборудование», — написал Ди Майо в Twitter.

На данный момент в Италию вылетели шесть из девяти самолётов с помощью с аэродрома Чкаловский в Московской области.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини подтвердил готовность итальянской стороны принять самолёты России со специалистами, техникой и оборудованием.