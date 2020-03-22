Три борта Минобороны России с помощью направились в Италию

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Три самолёта Минобороны России со специалистами и оборудованием на борту вылетели в Италию с подмосковного аэродрома Чкаловский для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Три борта Минобороны России с помощью направились в Италию
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«Третий самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Итальянскую Республику для оказания помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Самолёты доставят помощь на авиабазу ВВС Италии Практика-ди-Маре.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини подтвердил готовность итальянской стороны принять самолёты России со специалистами, техникой и оборудованием.

 

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