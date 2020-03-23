Тратят на магазины: почему эпидемия коронавируса привела к росту продаж оружия в США

Объёмы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщают американские СМИ. В некоторых магазинах оружия выручка увеличилась на 300%. В то же время полиция США вынуждена сокращать количество выездов на происшествия и проводимых операций. Эксперты отмечают, что американцы опасаются бунтов и мародёрства, поэтому спешат обзавестись средствами самозащиты.

На фоне распространения в США COVID-19, инфекции, вызванной коронавирусом нового типа, американские граждане активно скупают огнестрельное оружие, сообщают национальные СМИ. Эти сведения подтверждают данные продавцов оружия и силовых ведомств.

Так, один из крупнейших онлайн-ретейлеров, продающих боеприпасы, — сайт Ammo.com — опубликовал статистику, согласно которой выручка магазина с 23 февраля по 15 марта выросла на 309% по сравнению с предыдущими 22 днями.

«Мы понимаем, что определённые обстоятельства могут влиять на продажи боеприпасов, зачастую это события политического характера или экономическая нестабильность, когда население начинает опасаться за свои права. Однако мы впервые сталкиваемся с тем, что подобное увеличение продаж обусловлено вирусом», — приводит слова представителя ретейлера издание The Hill.

Журналисты подчёркивают, что продажи стрелкового оружия особенно растут в штатах, наиболее подверженных распространению COVID-19, в частности в Калифорнии, Нью-Йорке и Вашингтоне. Увеличивается число покупателей, как впервые приобретающих оружие, так и расширяющих уже имеющийся домашний арсенал, отмечает издание.

Рыночный рост

По данным The New York Times, система проверки личных данных ФБР, авторизацию через которую требуется пройти для покупки оружия, в феврале зарегистрировала 2,8 млн новых запросов. Этот показатель на 36% превышает статистику за аналогичный период 2019 года, что стало самым высоким ростом с 2016 года.

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Телеканал ABC, в свою очередь, уточняет, что общенациональная статистика по продаже оружия, которую собирает ФБР, будет доступна в апреле, но уже сейчас полиция ряда штатов заявляет о росте числа проверок, которые необходимы для приобретения стрелкового оружия.

Согласно данным полиции штата Пенсильвания, только за один день 17 марта проверку биографии прошли 4,3 тыс. человек. В 2019 году этот показатель составлял 1,3 тыс.

В штате Колорадо за неделю с 9 по 17 марта были проверены данные 14 тыс. человек, тогда как в прошлом году за этот период проверку прошли вдвое меньше — 7 тыс. человек.

В штате Вирджиния с 1 марта проведено уже более 35 тыс. проверок, в то время как в марте 2019 года их число не превышало 10 тыс.

Владельцы магазинов военной и тактической экипировки признают, что с начала распространения коронавируса в США их продажи возросли с 50% до 100%.

Газета LA Times сообщает, что в Калифорнии рост продаж был связан в том числе с опасениями американцев азиатского происхождения, что на них будут нападать как на распространителей «китайского» вируса.

Отмечается, что из-за резкого роста спроса даже ввели ограничения на продажи, чтобы не остаться без товара.

К примеру, магазин Sportsman’s Warehouse в штате Айдахо теперь продаёт только по одной полуавтоматической винтовке AR-15 или по одному автомату Калашникова в руки и не более двух пистолетов одному покупателю, пишет Time.

Крис Браун, глава Brady Campaign — одной из самых известных в США НКО по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия, — считает, что всплеск продаж вооружения негативно скажется на безопасности американских граждан.

«В прошлом мы уже отмечали рост продаж огнестрельного оружия в связи с неоднозначными или тревожными событиями. К сожалению, мы знаем, что с увеличением количества оружия становится не только не безопаснее, но даже наоборот», — приводит его слова издание The Hill.

Полиция на карантине

По мнению американских журналистов, рост спроса на огнестрельное оружие можно объяснить и тем, что из-за коронавируса сокращено количество полицейских операций. Некоторые полицейские участки отвечают только на звонки о чрезвычайных ситуациях. Сообщения о мелких правонарушениях обрабатываются по телефону.

Оружейный магазин в США

Reuters

© George Frey

К таким мерам, например, прибегли правоохранители города Сиракьюс в штате Нью-Йорк. В свою очередь, полицейское управление округа Арлингтон в Вирджинии (пригород Вашингтона) сообщило, что заявления по фактам мошенничества, краж, вандализма и повреждения транспортных средств будет принимать только онлайн.

А некоторые полицейские участки, такие как управление полиции Лос-Анджелеса, и вовсе закрывают приёмные отделения, сообщает телеканал CNN.

Всё это вызывает у американских граждан опасения, что в случае ухудшения криминогенной обстановки, связанной с карантином, полиция не сможет их защитить.

«Если в следующие пару недель или месяцев ситуация ухудшится и люди начнут паниковать, бунтовать и мародёрствовать, то власти и полиция не смогут нас защитить. Дело именно в этом. Я покупаю оружие не из страха, просто хочу быть наготове», — приводит радиостанция NPR слова женщины, стоящей в очереди одного из оружейных магазинов Лос-Анджелеса.

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, такая ситуация сложилась во многом из-за истории освоения Соединённых Штатов.

«Люди селились достаточно далеко друг от друга, и прибегнуть к защите правоохранительных органов особо возможности не было. Поэтому самозащита с помощью огнестрельного оружия — это элемент американского образа жизни», — пояснил эксперт.

В свою очередь, политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT отметил, что ситуация с распространением коронавируса вызвала в США массовую социальную паранойю и панику.

По его словам, глядя на то, как полиция сокращает патрулирование, проведение операций и задержаний, американцы приняли решение защищать себя самостоятельно.