Вопрос торговли: к каким последствиям могут привести новые правила экспорта стрелкового оружия из США

Администрация Дональда Трампа намерена передать функции контроля за экспортом стрелкового оружия от Госдепа Министерству торговли. После вступления поправок в силу о подобных сделках больше не нужно будет уведомлять конгресс. По мнению экспертов, решение выгодно американским производителям. Вместе с тем аналитики отмечают, что в условиях новых правил оружие с большей вероятностью будет оказываться в горячих точках, попадая в руки террористов.

Администрация Белого дома готовится изменить правила экспортного контроля для производителей стрелкового оружия. Соответствующий проект поправок накануне был опубликован в официальном журнале правительства США в ознакомительном режиме. Официальная публикация документа намечена на 23 января, после чего через 45 дней новые правила вступят в силу.

Согласно изменениям, полномочия по контролю за экспортными поставками стрелкового оружия, включая штурмовые винтовки, перейдут от Госдепартамента Министерству торговли. После вступления в силу изменений конгресс уже не будут уведомлять о планируемых поставках стрелкового оружия за рубеж.

Как отмечает агентство Reuters, принимаемые властями меры будут на руку американским производителям стрелкового оружия, таким как American Outdoor Brands Corp (ранее компания носила название Smith & Wesson Holding Corporation) и Sturm Ruger & Co, а также поспособствуют росту американского оружейного экспорта.

При этом в опубликованном властями документе отмечается, что изменения не приведут к ослаблению контроля над огнестрельным и другим оружием. Вместо этого правительственные органы продолжат «обеспечивать надлежащий регулирующий надзор над экспортом, реэкспортом и перемещением (внутри страны) оружия». Речь идёт лишь о «сокращении для американской оружейной промышленности процедурного бремени и издержек на обеспечение соответствия экспортным требованиям».

Ослабление контроля

В американском Национальном фонде стрелкового спорта (NSSF), отстаивающем интересы производителей и владельцев гражданского огнестрельного оружия, приветствовали решение администрации Трампа. В заявлении организации говорится, что действующий порядок экспортного контроля давно устарел, в то время как предложение Белого дома поможет создать больше рабочих место в США и укрепить национальную безопасность.

Ранее в NSSF подсчитали, что введение новых правил позволит Штатам нарастить зарубежные поставки стрелкового оружия примерно на 20%.

Акция сторонников ужесточения контроля над оружием

Reuters

© Andrew Chung

О планах администрации Трампа внести изменения в законодательство, которые облегчат экспорт стрелкового оружия, СМИ удалось узнать ещё в ноябре 2019 года. Со ссылкой на источники агентство Reuters сообщило тогда о подготовке соответствующих поправок. Отмечалось, что инициатива принадлежит лично Дональду Трампу.

У этой идеи в США есть не только сторонники, но и противники. Одним из них стал сенатор от Демократической партии, член комитета сената по международным отношениям Боб Менендес.

Политик уже прокомментировал решение Белого дома, заявив, что неоднократно пытался объяснить администрации Трампа исключительную опасность полуавтоматического огнестрельного оружия, на которое также распространяются поправки.

«Мы снова потрясены и расстроены — хотя и не удивлены — тем фактом, что нынешняя администрация ставит прибыль оружейных компаний выше безопасности населения. Это опрометчивое решение не только упрощает экспорт смертоносного оружия в страны, где нарушаются права человека, но и выводит экспортные поставки из-под контроля конгресса», — говорится в заявлении сенатора.

Как отмечают эксперты, тема контроля за оборотом стрелкового оружия является очень чувствительной для американского общества в связи с регулярными случаями расстрелов мирных граждан преступниками-одиночками. Так, в декабре 2019 года в городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) в результате очередного такого случая погибли шесть человек.

В день публикации властями США проекта поправок, призванных упростить поставки стрелкового оружия за рубеж, в городе Грантсвилл (штат Юта) произошла ещё одна стрельба со смертельным исходом. По информации американских телеканалов, в результате нападения погибли четыре человека, ещё один получил ранения.

Каждый раз после подобных убийств в американском обществе возобновляется дискуссия о необходимости ограничить оборот огнестрельного оружия. Наиболее массовые акции протеста прошли в США в 2018 году после того, как 19-летний Николас Круз из полуавтоматической винтовки убил 17 учеников школы в штате Флорида.

По мнению экспертов, подобные трагедии влияют не только на восприятие американцами вопросов контроля над огнестрельным оружием в США, но и на отношение к оружейному экспорту. Как ранее писала газета The Washington Times, облегчить правила поставок стрелкового оружия за рубеж намеревалась ещё администрация Барака Обамы, но эти планы были свёрнуты после стрельбы в начальной школе Sandy Hook, где 20-летний преступник убил 20 детей и троих взрослых.

Оружейное лобби

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что в вопросе экспорта оружия администрация США действует под давлением влиятельного оружейного лобби.

Дональд Трамп

© Richard Ellis/Getty Images/AFP

«Буквально накануне в США произошёл очередной случай стрельбы, однако этот инцидент уже не заставит Белый дом отказаться от своих текущих планов. Слишком большое влияние сегодня в США имеет оружейное лобби, которое оказывает давление на власть», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков. По его словам, в США действуют две крупные лоббистские группы — оружейная и военная, которые продавливают нужные им решения.

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«Оружейные компании заинтересованы в облегчении условий экспорта оружия. Сейчас Госдеп ставит достаточно жёсткие барьеры на пути оружейных поставок за рубеж, соотнося их с политическими и военными факторами, обстановкой в каждом конкретном регионе. Конечно, это невыгодно производителям оружия, и Трамп хочет освободить их от этих ограничений», — отметил эксперт в беседе с RT.

По словам Судакова, позиция Трампа пользуется поддержкой у определённой части американцев, в основном — консервативно настроенных сторонников Республиканской партии США. Помимо этого, наращивание производства и поставок оружия позволит увеличить количество рабочих мест и размер отчислений в национальный бюджет, что было частью предвыборных обещаний главы Белого дома.

«Трамп всё делает для того, чтобы избиратели его поддержали. При этом никого не волнует тот факт, что ослабление контроля за поставками оружия может привести и к негативным последствиям. Например, оружие может попасть в руки террористических структур. Конечно, прежде они также разными путями приобретали оружие, но теперь это станет делать проще», — считает Судаков.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин также опасается, что теперь американское оружие сможет в больших количествах поступать в страны, где идут боевые действия, в результате чего эскалация напряжённости лишь возрастёт.

«Белый дом даёт понять, что намерен увеличить экспорт стрелкового оружия частными компаниями за границу. И это весьма плохой сигнал для мирового сообщества, поскольку американское оружие будет с большой долей вероятности попадать в горячие точки, и это будет происходить почти бесконтрольно, что, в свою очередь, может способствовать взвинчиванию напряжённости в таких регионах», — подытожил эксперт.