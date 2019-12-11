В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.

Подозреваемые забаррикадировались в магазине, когда полиция вышла на их след, расследуя убийство.

Как сообщает NBC со ссылкой на правоохранительные органы, в результате стрельбы погибли трое гражданских лиц, сотрудник полиции и двое подозреваемых.

Ранее сообщалось, что шестерых граждан Саудовской Аравии задержали на территории авиабазы ВМС США в Пенсаколе (штат Флорида) и допрашивают в связи со стрельбой, в результате которой погибли трое военных и пострадали около десяти человек.