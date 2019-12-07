СМИ: Шестеро саудовцев задержаны во Флориде после стрельбы на базе ВМС
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Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник.
Губернатор Флориды Рон Десантис, в свою очередь, подтвердил, что открывший стрельбу в Пенсаколе, был гражданином Саудовской Аравии, проходившим подготовку на авиабазе США.
Сенатор от Флориды Рик Скотт в связи с инцидентом призвал пересмотреть программы подготовки иностранных военных лётчиков в США.
«Сегодня я призываю к полному пересмотру программ военной подготовки иностранных граждан в Америке. Нам не следует обеспечивать военную подготовку лицам, стремящимся причинить нам вред», — написал он в Twitter.
Ранее король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд поручил спецслужбам оказать содействие США в расследовании стрельбы на авиабазе во Флориде.
6 декабря на авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба, в результате которой погибли три человека и ещё семь были госпитализированы. Нападавший был ликвидирован.