СМИ: Шестеро саудовцев задержаны во Флориде после стрельбы на базе ВМС

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Шестерых граждан Саудовской Аравии задержали на территории авиабазы ВМС США в Пенсаколе (штат Флорида) и допрашивают в связи со стрельбой, в результате которой погибли трое военных и около десяти пострадали.
СМИ: Шестеро саудовцев задержаны во Флориде после стрельбы на базе ВМС
  • © AFP

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник.

Губернатор Флориды Рон Десантис, в свою очередь, подтвердил, что открывший стрельбу в Пенсаколе, был гражданином Саудовской Аравии, проходившим подготовку на авиабазе США.

Сенатор от Флориды Рик Скотт в связи с инцидентом призвал пересмотреть программы подготовки иностранных военных лётчиков в США.

«Сегодня я призываю к полному пересмотру программ военной подготовки иностранных граждан в Америке. Нам не следует обеспечивать военную подготовку лицам, стремящимся причинить нам вред», — написал он в Twitter.

Ранее король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд поручил спецслужбам оказать содействие США в расследовании стрельбы на авиабазе во Флориде.

6 декабря на авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба, в результате которой погибли три человека и ещё семь были госпитализированы. Нападавший был ликвидирован.

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