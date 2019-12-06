Трамп выразил соболезнования семьям жертв стрельбы на базе ВМС США

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Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв стрельбы на авиабазе ВМС США в Пенсаколе (штат Флорида).
Трамп выразил соболезнования семьям жертв стрельбы на базе ВМС США
  • Reuters

Он сообщил, что получил полный отчёт об этом инциденте, а также провёл переговоры с губернатором штата Роном Десантисом.

«В это сложное время мои мысли и молитвы лишь о жертвах и их семьях. Мы продолжаем следить за ситуацией, пока ведётся расследование», — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.

Ранее на военной базе США во Флориде неизвестный открыл огонь по людям. В результате три человека погибли, ещё около десяти получили ранения.

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