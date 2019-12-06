Трамп выразил соболезнования семьям жертв стрельбы на базе ВМС США
- Reuters
Он сообщил, что получил полный отчёт об этом инциденте, а также провёл переговоры с губернатором штата Роном Десантисом.
«В это сложное время мои мысли и молитвы лишь о жертвах и их семьях. Мы продолжаем следить за ситуацией, пока ведётся расследование», — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.
Ранее на военной базе США во Флориде неизвестный открыл огонь по людям. В результате три человека погибли, ещё около десяти получили ранения.