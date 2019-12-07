Саудовский король поручил помочь США в расследовании стрельбы во Флориде

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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд поручил спецслужбам своей страны сотрудничать с властями США в расследовании стрельбы на авиабазе ВМС во Флориде.

Об этом говорится в заявлении саудовского посольства в Вашингтоне по итогам телефонного разговора короля с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее на военной базе США во Флориде неизвестный открыл огонь по людям. В результате три человека погибли, ещё около десяти получили ранения.

По одной из версий, открывший стрельбу мог быть саудовским военным, проходившим подготовку на американской базе.

Трамп выразил соболезнования семьям жертв стрельбы на авиабазе ВМС США в Пенсаколе (штат Флорида).

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