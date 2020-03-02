«Создать ситуацию напряжённости»: как страны НАТО наращивают военную активность в Арктическом регионе

2 марта стартуют масштабные военные учения стран НАТО на севере Норвегии — Cold Response. Об этом сообщает пресс-служба норвежских вооружённых сил. В манёврах примут участие около 15 тыс. военнослужащих из стран НАТО и их партнёров: США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Бельгии, Дании, Финляндии, Швеции и самой Норвегии. По мнению аналитиков, такими действиями альянс стремится продемонстрировать свою силу, а также создаёт напряжённую ситуацию у границ России. Вместе с тем эксперты отмечают, что, несмотря на активизацию деятельности стран НАТО, им не удастся ухудшить позиции России в Арктическом регионе.

В понедельник, 2 марта, начнутся масштабные учения стран Североатлантического альянса Cold Response. Об этом сообщает пресс-служба Вооружённых сил Норвегии. Планируется, что тренировки закончатся 18 марта.

«Зимние учения Cold Response будут проходить в районе от города Нарвик до округа Финнмарк на севере Норвегии. Основная часть учений придётся на округ Тромс», — говорится в заявлении на сайте норвежских ВС.

Эти территории находятся в нескольких сотнях километров от границ Мурманской области.

По данным ВС Норвегии, в тренировках примут участие от 15 тыс. до 16 тыс. солдат из США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Бельгии, Дании, Финляндии, Швеции и самой Норвегии.

Карта учений Cold Response — 2020

© forsvaret.no

Уточняется также, что Cold Response направлены «на отработку боевых действий высокой интенсивности в суровых зимних условиях». А главная цель манёвров — развить способность стран НАТО проводить совместные многосторонние тренировки.

«Другим важным аспектом учений является отработка действий по применению значительного потенциала десантных сил и средств. Сюда относится практическое освоение взаимодействия между силами, действующими на берегу, и силами, оказывающими поддержку с прибрежных районов», — отмечается в сообщении. В качестве одного из примеров учебной задачи приводится атака цели с кораблей при поддержке десантных судов и вертолётов.

Как отмечает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, проведением манёвров вблизи российских границ страны НАТО «хотят продемонстрировать антироссийский вектор деятельности альянса».

«На противостоянии России руководство блока пытается консолидировать членов объединения и поддержать искусственно созданную евроатлантическую солидарность», — отметил аналитик в беседе с RT.

По словам Блохина, боевой сценарий учений свидетельствует о том, что Североатлантический альянс «стремится продемонстрировать российской стороне свою силу».

С аналогичной позицией выступил и военный эксперт Михаил Тимошенко. По его мнению, учения, проводимые «в подобном составе и в таком районе, призваны создать ситуацию напряжённости» в Арктическом регионе и вблизи российско-норвежской границы в частности.

«Несмотря на то что Вооружённые силы Норвегии не представляют для России серьёзную угрозу, 15 тыс. военнослужащих альянса в значительной степени увеличат возможности норвежских ВС. И это не может не беспокоить российскую сторону», — сказал аналитик в беседе с RT.

«Часть общей стратегии»

Как отмечают эксперты, страны НАТО планомерно наращивают свою военную активность в Арктике, в том числе и вблизи российских границ.

Так, в феврале на Аляске начались учения Arctic Edge — 2020, которые продлятся до 6 марта. В манёврах задействованы Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооружённых сил США (USNORTHCOM).

«Учения Arctic Edge подготовят и испытают способность вооружённых сил вести тактические действия в экстремально холодных погодных условиях, характерных для Арктического региона», — говорится на официальной странице резерва Корпуса морской пехоты США в Facebook.

Крупнейшие же за последнее десятилетие учения Trident Juncture в Арктике страны НАТО провели в октябре 2018 года. Тогда основным театром условных военных действий стали полярные провинции Норвегии. В манёврах приняли участие около 50 тыс. военнослужащих из 31 государства, 10 тыс. боевых машин, 250 самолётов и вертолётов и 60 кораблей.

При этом в начале декабря 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блоку необходимо обеспечить присутствие в Арктике и инвестировать в арктическую военную технику. По его словам, такие меры необходимы в том числе из-за нарастающего присутствия России в Арктическом регионе.

Однако эксперты подчёркивают, что действия РФ в Арктике призваны в первую очередь поддерживать уровень собственной безопасности.

«Россия развивает инфраструктуру в регионе, модернизирует свой ледокольный флот именно в целях самообороны. В то же время руководство альянса, Соединённые Штаты и их союзники заявляют о необходимости сдерживания России, намеренно демонизируя её и делая главным потенциальным противником», — заявил Константин Блохин.

Как отмечает Михаил Тимошенко, учения блока Cold Response — «часть общей стратегии» НАТО по наращиванию активности в Арктическим регионе.

Войска НАТО в ходе учений Cold Response — 2016, Норвегия

Flickr

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«Таким образом альянс пытается продемонстрировать, что укрепляет свои позиции в Арктике и мешает России развивать её территории. С точки зрения стран НАТО, Арктика принадлежит всем, кроме РФ, и государствам альянса в первую очередь. Они всё время заявляют, что у России не может быть никакого Северного морского пути, по их мнению, это международные воды, что не является действительностью», — подчеркнул аналитик.

Северный морской путь является «исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией» России. Это положение закреплено в Федеральном законе «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».

Зона мира и стабильности

Россия не раз заявляла о своей обеспокоенности наращиванием военной активности в Арктике со стороны НАТО.

В конце декабря 2019 года командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что, помимо военной, растёт и разведывательная деятельность НАТО в Арктике. Об этом он сообщил на селекторном совещании в Минобороны.

Здание Министерства иностранных дел России

РИА Новости

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В январе 2020 года во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что «нет причин для того, чтобы привносить в Арктику военные методы работы».

«В этой связи мы считаем неправильным попытки втянуть НАТО в этот регион, в высокие широты, но мы за то, чтобы возобновить прежнюю практику, когда встречались начальники генеральных штабов вооружённых сил стран Арктического совета исключительно для того, чтобы обеспечивать должный уровень доверия», — отметил глава МИД РФ.

Спустя несколько дней посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил, что Москва обеспокоена повышением активности в Арктике неарктических государств — членов НАТО, которые утверждают документы, оправдывающие целесообразность военного присутствия в высоких широтах. По словам дипломата, это ведёт к напряжённости и «подрывает сохранение Арктики как зоны мира, стабильности и конструктивного взаимодействия».

Однако Михаил Тимошенко полагает, что, несмотря на активизацию стран НАТО в Арктическом регионе, им не удастся ухудшить позиции России.

«РФ планомерно развивает арктические территории, создаёт нагрузку на Северный морской путь. У РФ есть атомные ледоколы, кроме того, она занимается строительством новых, которые могут обеспечить проход товаров в любое время. И таких ледоколов сейчас нет ни у кого», — подчеркнул аналитик.